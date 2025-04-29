Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te düzenleneceğini duyurdu. Toplantı, Ankara’daki İdare Merkezi Konferans Salonu’nda fiziki katılımla gerçekleştirilecek. Dileyenler ise toplantıyı aynı anda elektronik ortamdan canlı olarak izleyebilecek.
TCMB’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Genel Kurul'a ilişkin bilgilere "Banka Hakkında / Kurumsal Yapı / Genel Kurul" başlığı altından ulaşılabileceği belirtildi. Toplantının gündeminde, bankanın 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yönetimle ilgili kararların ele alınması bekleniyor.