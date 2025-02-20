Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleri yükseldi. TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 14 Şubat haftasında toplam rezervler 5 milyar 660 milyon dolar artarak 173,2 milyar milyon dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri bu dönemde 100 milyar 677 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervlerinde ise önemli bir artış kaydedildi. Önceki hafta 70 milyar 563 milyon dolar olan altın rezervleri, 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi.