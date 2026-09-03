TüRKiye'nin brüt rezervleri, 28 Ağustos 2026 tarihli TCMB verilerine göre 188,2 milyar dolara geriledi. Bir önceki haftaya göre yüzde 0,1'lik bir düşüş kaydedilirken, rezervlerin iç yapısında önemli değişiklikler yaşandı.

DÖVİZ VARLIKLARI AZALDI ALTIN ARTTI

Hafta sonuna gelinirken döviz varlıklarının yüzde 4,7 azalarak 63,4 milyar dolara indiği belirtildi. Buna karşılık altın cinsinden rezerv varlıklarının yüzde 2,5 artıp 117,1 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönüşüm sonucunda brüt rezervlerin toplam büyüklüğünde haftalık değişim sınırlı kalırken, rezervlerin dağılımında altının ağırlığının arttığı görüldü.

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülüklerinde de bir düşüş kaydedildi. Merkez Bankası ve merkezi yönetimin kısa vadeli yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 3,7 azalarak 116,5 milyar dolara geriledi.

Bu tutarın 45,5 milyar doları önceden belirlenmiş döviz yükümlülüklerinden, 70,9 milyar doları ise şarta bağlı döviz yükümlülüklerinden oluştu. Önceden belirlenmiş yükümlülükler haftalık bazda yüzde 9,1 azalırken, şarta bağlı yükümlülükler yüzde 0,1 arttı.

TCMB'nin toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülüğü 16,5 milyar dolar oldu. Altın swapları kaynaklı net alacaklar ise 5,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB raporundaki grafikler, son haftalarda brüt rezervlerin 180 milyar doların üzerinde seyrettiğin ve toplam içerisinde altın rezervlerinin önemli bir pay oluşturduğunu ortaya koyuyor. Raporda, brüt rezervlerdeki haftalık sınırlı gerilemeye rağmen altın rezervlerindeki artışın, toplam rezerv seviyesindeki düşüşün daha sınırlı kalmasını sağladığı ifade edildi.