Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinde geçen hafta dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Matriks Haber’in resmi veriler üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bir önceki hafta 149,2 milyar dolar olan rezerv miktarı, 3 Temmuz haftası itibarıyla yaklaşık 159,9 milyar dolara ulaştı.

REZERVLER YENİDEN 160 MİLYAR DOLAR SINIRINDA

Piyasa hesaplamalarına göre, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolar seviyesine kadar gerileyen toplam rezervler, son bir haftalık süreçte 10,7 milyar dolarlık hızlı bir geri dönüşe imza attı. Bu yükselişle birlikte rezervler, haziran ayı genelinde yaşanan kayıpları büyük oranda telafi ederek yeniden 160 milyar dolar bandına yaklaşmış oldu.

TARİHİ ZİRVEDEN DÜŞTÜ

TCMB toplam rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. Bu rekorun ardından dalgalı ve aşağı yönlü bir grafik çizen rezerv miktarı, mayıs ayının ikinci yarısında 160 milyar dolar seviyelerinde dengelenmişti.

Takip eden dört haftalık periyotta yaklaşık 11 milyar dolar eriyerek haziran sonunda son dönemin en düşük seviyelerini gören rezervler, temmuz ayının ilk haftasındaki 10,7 milyar dolarlık artışla kayıplarını silmiş oldu.

RESMİ RAKAMLAR PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği kesinleşmiş haftalık rezerv verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da resmi olarak ilan edilecek.