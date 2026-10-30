Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam brüt rezervleri, 23 Ekim 2026 haftasında bir önceki haftaya göre 6,9 milyar dolar azaldı. Önceki hafta 169,1 milyar dolar olan rezervler, yüzde 4,1 düşüşle 162,2 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerine göre, aynı haftada döviz varlıkları 59,1 milyar dolara indi. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,6 azalarak 103,1 milyar dolar oldu.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE 8,6 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Net rezervler 23 Ekim haftasında 42,84 milyar dolar olarak kaydedildi. Swap hariç net rezervler, önceki haftaki 39,34 milyar dolardan 30,74 milyar dolara geriledi. Bu kalemde haftalık düşüş 8,6 milyar doları buldu.