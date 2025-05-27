Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayındaki siyasi tansiyonun ardından hızla eriyen rezervlerini yeniden toparlamaya başladı. Bankacıların öncü verilere dayalı hesaplamalarına göre, son üç haftada 13 milyar dolarlık döviz alımı yapıldı.

Dolar/TL, 39'a yakın yatay bir seyir izlerken piyasalarda küresel ticaret odaklı gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sürecinde 57 milyar dolarlık döviz satışının ardından Merkez Bankası son üç haftada ise 13 milyar dolar döviz alımı yaptı.

Bankacıların TCMB öncü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre toplam rezerv geçen hafta 7.5 milyar artarken geçen hafta net rezerv artışı ise yaklaşık 8 milyar dolar oldu. Bankacılar toplam rezervi 153 milyar dolar, net rezervi 48 milyar dolar hesapladı.

Bankacılar döviz alımının ve rezerv birikiminin yaz boyunca devam edebileceğini öngörüyor.

KARAHAN: REZERV BİRİKTİRMEMİZ GEREKİYOR

TCMB Başkanı Fatih Karahan bu ay başında TBMM'de yaptığı sunumda rezervlerdeki erimenin son günlerde durduğunu ve ters yönde bir eğilimin başladığını söylemişti. Karahan, "önümüzdeki dönemde piyasa koşulları el verdiğince rezerv biriktirmemiz gerektiğini düşünüyoruz" demişti.

Öte yandan geçen hafta tek günlüğüne politika faizine gerileyen gecelik faiz bu hafta yeniden I ile TCMB'nin koridorunun üst bandında oluştu. TCMB böylece Mart ayındaki İmamoğlu tutuklaması öncesinde B seviyesindeki gecelik faizlerde yaptığı 700 baz puanlık sıkılaştırmanın tamamını uygulamaya devam etti.

Bankacılar ilgili adımı, TCMB'nin faiz indirim döngösüne başlamadan önce tamamlanmayacağını öngördüğünden dolayı takip ediyor. TCMB'nin ilk faiz kararı 19 Haziran'da, takip eden kararı ise 24 Temmuz'da açıklanacak. Piyasa TCMB'nin indirim döngüsüne ne zaman yeniden başlayacağını izliyor.

İç gündemde bugün takip edilecek veri yok ancak hafta boyunca veri gündemi yoğun olacak. Çarşabma günü Mayıs ayı ekonomik güven endeksi, Perşembe günü TCMB haftalık verileri ve Nisan ayı dış ticaret dengesi yayımlanacak.

Piyasalarda Cuma günü ise ilk çeyreğe ilişkin büyüme verileri, Nisan ayı işsizlik ve Hazine iç borçlanma stratejisi takip edilecek. Ayrıca Cuma günü Merkez Bankası'nın (TCMB) yılda iki kez açıkladığı finansal istikrar raporundaki mesajlarını takip edecek.

Kurun güne başladığı 38.94 seviyesine göre TL'nin yıl başından bu yana kaydettiği değer kaybı yüzde 9.1 oldu. TL Mart ayındaki sert değer kayıpları ve dalgalanma ardından son haftalarda yatay seyretmişti.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne uygulamakla tehdit ettiği P oranındaki gümrük vergilerini ertelemesinin ardından Asya borsalarında hafif kayıplar yaşanırken ABD borsa vadelileri yükseldi, dolar ise art arda beşinci ayını ekside kapamaya hazırlanıyor.

Yarın ABD'li çip üreticisi ve yapay zeka sektörünün en önemli şirketlerinden Nvidia NVDA.O bilançosunu açıklayacak. Şirketin ilk çeyrek gelirlerinin e.9 artması bekleniyor.