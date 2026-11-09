Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinde üç haftalık düşüşün ardından yeniden artış bekleniyor. Matriks Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 30 Ekim haftasında 158,1 milyar dolar olan rezervlerin 6 Kasım 2026 ile sona eren haftada yaklaşık 3,2 milyar dolar artarak 161,3 milyar dolara yükseldiği tahmin ediliyor.

9 Ekim haftasında 4,2 milyar dolar artan rezervler, sonraki üç hafta boyunca gerilemişti. TCMB analitik bilanço verilerine dayanan son hesaplama, bu düşüş serisinin sona ereceğine işaret ediyor.

ZİRVENİN 56,9 MİLYAR DOLAR ALTINDA

2026 yılına 189,1 milyar dolar seviyesinde başlayan toplam rezervler, 30 Ocak’ta 218,2 milyar dolarla yılın zirvesine ulaştı. Sonraki aylarda sert gerileyen rezervler, 26 Haziran’da 149,2 milyar dolara kadar düştü.

Ocak-ekim döneminde rezervler dört ay artarken altı ay azaldı. En sert aylık düşüş martta 54,9 milyar dolarla kaydedildi. Eylülde 17 milyar dolar gerileyen rezervlerde, ekimde de 13,1 milyar dolarlık kayıp hesaplandı.

2025 yılını 193,9 milyar dolarla tamamlayan rezervler, son tahmine göre bu seviyenin 32,6 milyar dolar, yani yüzde 16,8 altında bulunuyor. 30 Ocak’taki zirveye göre fark ise 56,9 milyar dolar ve yüzde 26,1 düzeyinde.

TCMB, rezerv rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerini 12 Kasım Perşembe günü saat 14.30’da açıklayacak.