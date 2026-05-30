Kamuda görev yapan milyonlarca memur ile memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı, toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı formülüyle şekilleniyor.

TÜİK'in 5 Haziran'da açıklayacağı mayıs ayı verisiyle birlikte memurun alacağı kesinleşmiş 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Şu anki veriler ve Merkez Bankası tahminleri, en düşük memur maaşının 70 bin TL sınırını aşacağını gösteriyor.

MEMUR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI HESABI

Ocak-Nisan döneminde biriken %14,64'lük enflasyon, memurlar için şimdiden %3,28'lik bir enflasyon farkı doğurdu.

Temmuz ayı için belirlenen %7'lik toplu sözleşme zammı da buna eklendiğinde, memur ve memur emeklisinin alacağı toplam artış oranı henüz mayıs ve haziran verileri gelmeden %10,51 seviyesine ulaştı.

Bu asgari orana göre;

En düşük memur maaşı: 61.890 TL'den 68.395 TL'ye,

En düşük memur emeklisi aylığı: 27.772 TL'den 30.691 TL'ye yükseliyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE NE OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketlerindeki %18,58'lik 6 aylık enflasyon senaryosuna göre, memura ödenecek dönemlik enflasyon farkı %6,83 olacak.

%7'lik toplu sözleşme payıyla birleştiğinde toplam zam oranı %14,31'i bulacak. Bu tahmin doğrultusunda en düşük memur maaşı 70.744 TL seviyesine ulaşacak.

MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ MAAŞLARI (TEMMUZ TAHMİNLERİ)

Memur (Üniv. Mez.) 9/1: Mevcut: 64.397 TL → En Olası Tahmin (%14,31): 73.613 TL

Öğretmen 1/4: Mevcut: 73.368 TL → En Olası Tahmin (%14,31): 83.865 TL

Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut: 81.219 TL → En Olası Tahmin (%14,31): 92.843 TL

Polis Memuru 8/1: Mevcut: 81.617 TL → En Olası Tahmin (%14,31): 93.299 TL

Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1: Mevcut: 74.770 TL → En Olası Tahmin (%14,31): 85.467 TL

Mühendis 1/4: Mevcut: 96.211 TL → En Olası Tahmin (%14,31): 109.976 TL

Uzman Doktor 1/4: Mevcut: 150.426 TL → En Olası Tahmin (%14,31): 171.949 TL

Profesör 1/4: Mevcut: 135.089 TL → En Olası Tahmin (%14,31): 154.421 TL

Nihai zam oranları ve kuruşu kuruşuna kesinleşen maaş listesi, temmuz ayının başında haziran enflasyonunun duyurulmasıyla resmiyet kazanacak.