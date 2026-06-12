Milyonlarca çalışan ve emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranı, ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken; memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşmeden doğan %7'lik zam oranına eklenecek enflasyon farkıyla belirleniyor.

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak-mayıs dönemi verilerine göre, 5 aylık toplam enflasyon %16,6 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayına ait aylık enflasyon rakamları şu şekilde yansıdı:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71

Bu verilere göre, şu an itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,6; memur ve memur emeklileri ise %12,4 oranında zammı garantilemiş durumda.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK İPUCU

Kesin zam oranlarının belirlenmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor.

Bu süreçte Merkez Bankası, 68 uzmanın katılımıyla gerçekleştirdiği Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların haziran ayı enflasyon beklentisi ortalama %1,36 oldu.

BEKLENTİYE GÖRE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası anketindeki %1,36'lık haziran ayı beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, ilk 6 aylık toplam enflasyon %18,19 seviyesine ulaşacak.

Bu senaryonun hayata geçmesi halinde maaş artışları şu şekilde hesaplanıyor:

YENİ EN DÜŞÜK MAAŞ TAHMİNLERİ

Gerçekleşmesi beklenen bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, en düşük maaş kalemlerinde oluşacak yeni tablolar şu şekildedir:

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşı: %18,19'luk artışla birlikte 20.000 TL'den 23.638 TL seviyesine yükselecek.

En Düşük Memur Maaşı: %13,93'lük artışla birlikte 70.511 TL seviyesine çıkacak.