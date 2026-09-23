TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznininin iptal edilmesine karar verdi.

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