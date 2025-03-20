Dün piyasalarda yaşanan sert düşüşler ve kayıplar sonrası bugün Merkez Bankası döviz satışı yapılacağına ilişkin duyuru yayınladı.

Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası dün piyasalarda büyük kayıplar yaşandı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yaklaşık 950 puan kaybederken, altın, dolar ve euro, TL karşısında değer kazandı, TL değer kaybetti.

DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİNİ DEVREYE SOKACAK

TCMB tarafından yapılan açıklamada, döviz piyasasının sağlıklı işleyişinin korunması ve kur oynaklıklarının önüne geçilmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin devreye alınacağı belirtildi.

Bu adım, piyasalarda döviz likiditesinin dengelenmesini sağlamak amacıyla atılırken, Merkez Bankası'nın piyasa dinamiklerine müdahale ederek kur istikrarını desteklemeyi hedeflediği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu hamlenin döviz piyasasında spekülatif hareketleri sınırlamaya yönelik bir önlem olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

TCMB’nin söz konusu işlemleri nasıl ve hangi şartlarda gerçekleştireceğine dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.