ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de şirketlerin artan döviz talebinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında faiz indirimlerine ara verme olasılığını yükselttiğini değerlendirdi. TCMB Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 10 Aralık'ta yapılacak.

5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞIN YÜZDE 90'I ŞİRKETLERDEN

Bankanın dikkat çektiği verilere göre, altın ve değerleme etkileri hariç döviz mevduatları 13 Kasım ile sona eren haftada 5 milyar dolar arttı. Bu, Mart 2025'in son haftasında kaydedilen 6 milyar dolarlık yükselişin ardından en büyük ikinci haftalık artış oldu.

Son haftalık artışın yaklaşık yüzde 90'ı şirketlerden kaynaklandı. Mart-Nisan 2025 döneminde şirketlerin artıştaki payı yüzde 60 civarındaydı. Toplam döviz mevduatlarının ise yüzde 58'ini şirketler, yüzde 42'sini hanehalkı elinde bulunduruyor.

DOLARİZASYONA KARŞI EK TEDBİR OLASILIĞI

Goldman Sachs, TCMB'nin hanehalkının dövize yönelimine daha fazla önem verdiğini belirtti. Bankaya göre son dönemdeki talep, fon kaynaklı bir şoktan çok faiz indirimlerinin süreceği ve Türk lirasının daha hızlı değer kaybedeceği yönündeki beklentileri yansıtıyor.

Banka, TCMB'nin faiz indirimlerini sürdürmeye çalışırken dolarizasyonu sınırlamak amacıyla makroihtiyati tedbirlere başvurabileceğini de kaydetti.