Merkez Bankası’nda (TCMB) kızak kadrolarda tutulan danışmanlara piyango vurdu. TCMB’de başkanların sık değiştiği dönemde üst düzey görevlerden alınıp ‘danışman’ ya da ‘başdanışman’ yapılan banka personelini emekliye teşvik etmek için 24 brüt maaş tutarında teşvik primi verildiği iddia edildi.

Banka içinde büyük tepkiye neden olan süper teşvikin rakamsal boyutunun ise kişi başına 15-20 milyon TL’yi bulduğu belirtiliyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın emekliye ayrılması halinde dahi 2.5-3 milyon TL ancak emekli ikramiyesi alabileceğini belirten banka çalışanları, “Yerin metrelerce altında çalışan kömür işçilerinin 200-300 bin liralık alacağı için günlerce açlık grevi yaptığı bir dönemde danışmanlara 15-20 milyon TL havadan para dağıtılması kabul edilebilir bir şey değil” eleştirisinde bulundu.

40 ŞANSLI DANIŞMAN

TCMB kulislerinde konuşulan bilgilere göre danışman kadrosunda bulunan personele elektronik posta gönderilerek, 30 Haziran’a kadar emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde 24 brüt maaş tutarında teşvik primi ödeneceği bildirildi. Teşvikin brüt maaş üzerinden hesaplanmasına karşın net olarak ödeneceği, bu nedenle danışmanların eline geçecek tutarın maaşa göre 15 ile 20 milyon liraya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Yaklaşık 40 danışman ve başdanışmanın bu uygulamadan yararlanmasının beklendiği belirtilirken, söz konusu isimlerin büyük bölümünü geçmiş yönetimler döneminde genel müdür ve genel müdür yardımcılığı yapan, daha sonra görevden alınarak danışman kadrolarına çekilen yöneticilerin oluşturduğu belirtiliyor.

EYT’lilere 12 maaşlık teşvik primi

İddialara göre benzer bir teşvik EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan diğer TCMB çalışanları için de hazırlanıyor. Bu personele kalan çalışma süresine göre yaklaşık 12 maaş tutarında teşvik primi verilmesinin değerlendirildiği belirtiliyor. Bazı danışmanların ise temmuz ayında maaş zammını da aldıktan sonra emekli olmayı planladıkları, bu nedenle 30 Haziran tarihinin uzatılabileceği konuşuluyor.