Kur Korumalı Mevduat (KKM) nedeniyle 2023 ve 2024 yıllarını rekor zararlarla kapatan Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılında yeni bir zarar rekoruna imza attı. TCMB, 2025 yılını tam 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira zararla kapattı. Bu zarar bugünkü kurlarla yaklaşık 24.2 milyar dolara karşılık geliyor. Merkez Bankası’nın altın varlıkları da yıl başından bu yana 117.3 ton azaldı.

Merkez Bankası’nın 2025 yılına ait Hesap Dönemi Bilançosu nihayet yayımlandı. Geçen yıllara göre gecikmeli yayımlanan bilanço, Merkez Bankası’nın zarara adeta demir attığını ortaya koydu. En son 2022 yılında 72 milyar lira kâr eden Merkez Bankası o günden bu yana sürekli zarar açıklıyor.

Merkez Bankası ilk olarak 2023 yılında 818.2 milyar lira zarar açıkladı. Tamamına yakını KKM yükünden kaynaklanan o zarar dönemin kuruyla 24 milyar 63 milyon dolara (bugünkü kurla 1 trilyon 59 milyar lira) karşılık geliyordu. TCMB 2024 yılında bu sefer 700 milyar 354 milyon lira zarar etti. Bu zarar da 2024 yıl sonu kuruyla 24 milyar 758 milyon dolara (bugünkü kurlarla 1 trilyon 89 milyar lira) karşılık geliyordu. Böylece 3 yıllık dönemde Merkez Bankası’nın zararı 73 milyar 23 milyon doları, güncel değeriyle de 3 trilyon 213 milyar liraya ulaştı.

117 TON ALTIN BUHAR OLDU

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu altın mevcudu 2024 yılı altın rezervinin 44.7 ton üzerine çıkarak 811 ton 419 kilograma çıktı. Ancak yeni yayımlanan 3 Nisan tarihli bilanço Merkez Bankası altın rezervlerinin 4 ayda 117 ton 296 kilogram birden azalarak 694 ton 123 kilograma indiğini ortaya koydu.

Altın kârı zararı önleyemedi

-Merkez Bankası’nın altın mevcutlarının bilançoya yansıyan TL karşılığı bir yılda yüzde 113 oranında artışla 4.8 trilyona çıktı. Ancak bu artış dahi zararı önlemeye yetmedi. Son bir yılda Merkez’in yabancı para banknotları 15 milyar lira, yurt dışı bankalardaki parası da 115 milyar lira eridi. Merkez Bankası’nın para politikasından doğan alacakları 299 milyar lira artarken borçları 510 milyar lira yükseldi. Merkez bankası altın ve dövizlerinin yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan gerçekleşmemiş gelirlerini gösteren değerleme farkı Banka lehine 1 trilyon 32 milyar lira oldu. Merkez Bankası’nın zarara rağmen 6.2 milyar lira vergi yükümlülüğü doğdu.