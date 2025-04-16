Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılındaki 818.2 milyar liralık rekor zarardan sonra 2024 yılını da 700 milyar 354 milyon 115 bin TL zararla kapattı. Zararın büyük bölümü yine Kur Korumalı Mevduat (KKM) ödemelerinden kaynaklandı. 2023-2024 yıllarında sadece KKM’nin kamuya zararı 1.1 trilyon lirayı buldu. İki yıllık zarar toplamı TL bazında 1.5 trilyonu aşan Merkez’in devasa zararı karşılamak için Nasrettin Hoca’nın yün fıkrasında olduğu gibi ‘gelecek yılda elde edilecek muhtemel kârlarını’ vadetmesi bekleniyor.

Nasrettin Hoca da fıkrada, borçlu olduğu ahbabına yol kenarına ektiği çalıları göstererek, “Koyun sürüsü buradan geçecek, takılan yünlerini bizim hatun toplayıp dokuyacak, ben de satıp paranı ödeyeceğim” diyor. Merkez Bankası 2023 yılına kadar sürekli yüksek düzeylerde kâr ediyor, Hazine’ye kâr payı ve vergi desteği sağlıyordu. En son 2021 yılında 57.5 milyar, 2022’de de 72 milyar TL kâr eden Merkez, 2023 yılında KKM hesaplarının tümden yüklenmesiyle o yıl 818.2 milyar zarar etti. 2024’te de devam eden KKM yükü ile piyasadaki dalgalanmaların azaltılmasına yönelik operasyonlarla dönem zararı 700 milyar 354 milyon liraya ulaştı.

ALTIN DA KURTARAMADI

Bilançoya göre Merkez’in altın varlığı bir yılda 40.3 ton artarak 2024 sonu itibarıyla 766.7 tona çıktı. Altın fiyatlarındaki artış sayesinde TL karşılığı ise 849 milyar lira birden artarak 2.7 trilyona yaklaştı. Altın fiyatları yüksek artmasa Merkez’in zararı çok daha yüksek olacaktı. Merkez Bankası, devasa zararları yüzünden kötü günler için ayırdığı ihtiyat akçesine bu yıl sadece 334 milyon lira bırakabildi. Bilanço, yurt dışı döviz varlığında büyük azalma olduğunu da gösteriyor.

Maaşları yine gündem oldu

Merkez Bankası’nın 2024 yılı için açıkladığı 700 milyar liralık devasa zarar, banka yönetiminin maaşlarını yine gündeme getirdi. SÖZCÜ, 7 Ocak 2025’te Başkan Fatih Karahan’ın maaşının 604 bin TL, başkan yardımcılarının maaşının da 506 bin lira olduğunu açıklamıştı. Zararı değerlendiren ekonomi uzmanları ile vatandaşlar, yöneticilerin maaşlarına işaret ederek yöneticilere bu yıl maaş dışında ek ödeme yapılıp yapılmayacağını sordular. Merkez Bankası, kâr ettiği yıllarda çalışanlarına da kârdan pay aktarıyordu.