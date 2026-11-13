Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminlerini yükseltirken kredi büyüme sınırlarını da artırdı. Ekonomistler, ihtiyaç kredileri ve KOBİ kredilerine ulaşımı kolaylaştıracak adımın faiz oranlarında sınırlı bir düşüş sağlayabileceğini belirtti.

TCMB, Enflasyon Raporu’nu dün açıkladı ve 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28’den yüzde 29.5 seviyesine, 2027 tahmininin de yüzde 15’ten yüzde 21’e yükseltildiğini belirtti. 2028 için yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 9’dan yüzde 13.5’e çıkarıldı.

‘İVME KAYBEDİYOR’

Böylece TCMB uzun süre sonra ilk kez enflasyonun 2 yıl içerisinde tek haneli seviyelere inmeyeceğini kabul etti. TCMB bu yıl her Enflasyon Raporu toplantısında, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı. Resmi enflasyon oranı şu anda yüzde 29.77’yken 2026 sonu için enflasyon tahminleri her toplantıda sırasıyla yüzde 18, yüzde 26, yüzde 28 ve yüzde 29.5 olarak açıklandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan “Dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Kasım ayında enflasyondaki gerilemenin duraksaması mümkün” dedi.

KREDİ MESAJI

Enflasyon tahminlerinin artmasının nedeni olarak ABD-İran savaşının sonucu olarak artan enerji fiyatlarına işaret edildi. Karahan, “Kredi büyümesi 2026 yılının ikinci yarısında belirgin şekilde yavaşladı” değerlendirmesini yaparken TCMB’den kredilerle ilgili yeni bir adım geldi. İhtiyaç kredileri ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3’ten yüzde 3.5’e, KOBİ’lere kullandıran TL kredilerdeki büyüme sınırı da yüzde 5’ten yüzde 5.5’e çıkarıldı. KOBİ dışı işletmelerin kullandığı TL kredilerdeki büyüme sınırı da yüzde 2’den yüzde 2.5’e yükseltildi.

Erken seçim habercisi

TCMB’nin kredi düzenlemesiyle ilgili Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Parasal genişleme başlıyor… Bu seçim yakın demektir” dedi. Marmara Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Gökhan Işıl ise “Son dönemde politika faizindeki indirimin kredi faizlerine yansıması sınırlı kaldı. İhtiyaç kredilerinde büyüme sınırının artırılması, bankaların kredi kullandırma kapasitesini genişleterek ihtiyaç kredisi faizlerinde sınırlı bir düşüşe zemin hazırlayabilir” diye konuştu. Işıl, KOBİ’lerin kredi faizinde de ‘sınırlı’ bir düşüş beklediğini paylaştı.