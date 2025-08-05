Hem aylık geliriyle geçinemeyen vatandaş hem de yatırım için finansman arayan şirketler uygun maliyetli kredi beklerken, Merkez Bankası’ndan (TCMB) aksi yönde bir mesaj geldi. TCMB, geçen hafta yayınladığı ‘Krediler ve dış ticaret dengesi’ başlıklı araştırmada, kredi genişlemesinin dış ticaret dengesini ve cari dengeyi bozduğunu vurguladı. Ekonomist Emrah Lafçı, TCMB’nin araştırmasının ‘mesaj’ içerdiğini belirterek “TCMB, bir süre daha kredisiz devam etmeye hazır olun mesajı veriyor” dedi.

TCMB’nin ‘Ekonomi Notları’ blogunda paylaşılan araştırmada kredi genişlemesinin etkilerine ilişkin “Bulgular, toplam kredi kullanımındaki artışların çekirdek dış ticaret açığını artırdığına işaret etmektedir. Kredi ayrımları incelendiğinde hem tüketici hem ticari kredilerdeki artışın dış ticaret dengesini etkilediği görülmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

‘KREDİLER, ALTINA GİDİYOR’

Kredi kullanımıyla altın yatırımı arasında da ilişki olduğunun savunulduğu araştırmada “Toplam kredi kullanımındaki artış, altın ticaret açığını artırmaktadır. Ayrıca hem tüketici hem de ticari kredi kullanımının, altın ticaret dengesini istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilediği ortaya konulmaktadır” denildi. Diğer yandan TCMB, tüketici veya ticari kredilerdeki artışla enerjideki ticaret dengesi arasında bir ilişki olmadığını tespit etti.

Ekonomist Emrah Lafçı, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin araştırması için “TCMB bu araştırmaları keyfinden paylaşmıyor. Bunlar mesaj içeriyor. Merkez Bankası, bizden kredi genişlemesi beklemeyin, bir süre daha kredisiz gitmeye hazır olun diyor” yorumunu yaptı.

Reel sektör finansman arıyor

Faizlerin yüzde 37-38 seviyesinde olduğu nefes kredisinde 30 milyar liralık limit 20 günde doldu. Limitin bu kadar kısa sürede dolması reel sektörün yaşadığı zorlukları yeniden gözler önüne serdi. Ekonomim gazetesindeki habere göre reel sektör Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kefaletiyle yeni bir kredi paketinin devreye alınmasını talep ediyor. Nefes kredisiyle ilgili bazı bankaların, işletmelerin yoğunlukla bulunduğu organize sanayi bölgelerinde şube başına 1 milyon liralık toplam limit ayırdığı ve bunun da bir işletmenin bile ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceği yönünde çok sayıda şikayet yapılmıştı.