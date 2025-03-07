Merkez Bankası, dün yılın ikinci faiz kararında da 250 baz puan faiz indirimine giderek faizi 42,5 seviyesine çekti. Toplantının ardından Deutsche Bank ve Morgan Stanley ekonomistleri değerlendirmede bulundu.

MERKEZ BANKASI FRENLEYECEK Mİ?

Deutsche Bank, TCMB'nin haziran ayında gevşemede ayağını frene koyacağını öngördü. Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska tarafından TCMB'nin mart toplantısı ardından servis edilen notta, haziranda faiz gevşeme hızının 250 baz puandan 150 baz puana indirileceği öngörüldü ve gevşeme temposunun yılın geri kalanında da bu şekilde olacağı tahmin edildi.

Notta bankanın yıl sonu enflasyon beklentisinin de yüzde 28 olduğu belirtildi.

MORGAN STANLEY'DEN NİSAN AYI FAİZ TAHMİNİ

Benzer şekilde Morgan Stanley de hazirandan sonra gevşemede daha yavaş bir tempo öngördü. Morgan Stanley, TCMB'nin nisan ayında faiz oranlarını 250 baz puan daha düşürmesini ve haziran ayından itibaren indirim hızını azaltarak yılsonunda yüzde 30,5'e indirmesini bekliyor.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük'ün hazırladığı notta, TCMB'nin karar metninin daha temkinli bir tona sahip olduğu Para Politikası Kurulu'nun gerekirse faiz indirimlerinin hızını azaltmaya hazır olduğu sinyalini verdiği belirtildi.

Küçük, “Şubat enflasyonundaki aşağı yönlü sürprize rağmen, PPK'nın kredi büyümesi ve iç talebe vurgu yapmasının daha temkinli bir tona işaret ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Morgan Stanley, kredilerin ve iç talebin büyüme hızına yönelik yukarı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak ve yurt içi yerleşiklerin portföylerinde TL'nin tercih edilmeye devam etmesini desteklemek için TCMB'nin politika fa