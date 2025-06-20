Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan liderliğindeki kurul, politika faiz oranını yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Gecelik borçlanma faizi yüzde 44,5’te, borç verme faizi ise yüzde 49’da korundu.

Merkez Bankası açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Mayıs ayında enflasyonun ana eğiliminde gerileme gözlenmiştir. Haziran ayına ait öncü göstergeler, bu düşüşün sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyrek verileri, iç talepteki yavaşlamayı doğrulamaktadır. Jeopolitik riskler ve küresel ticarette artan korumacılık eğilimi, dezenflasyon sürecini etkileyebilecek önemli unsurlar olarak izlenmektedir. Bununla birlikte, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları halen risk oluşturmaya devam etmektedir” denildi

KARAR MEVDUAT FAİZLERİNE YANSIDI MI?

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutmasının ardından, gözler bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarına çevrildi.

5 milyon TL’lik birikimini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar arasındaki faiz ve net kazanç farklılıkları dikkat çekiyor.

BANKA BANKA 5 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

-ING Bank

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 5.190.027 TL

Net Kazanç: 190.027 TL

-TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 5.186.301 TL

Net Kazanç: 186.301 TL

-Yapı Kredi

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 5.182.575 TL

Net Kazanç: 182.575 TL

-Denizbank

Faiz Oranı: %48,75

Vade Sonu Tutar: 5.181.644 TL

Net Kazanç: 181.644 TL

-Garanti BBVA & Akbank

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 5.178.849 TL

Net Kazanç: 178.849 TL

-Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 5.147.178 TL

Net Kazanç: 147.178 TL

-QNB Finansbank

Faiz Oranı: %37,75

Vade Sonu Tutar: 5.140.658 TL

Net Kazanç: 140.658 TL

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA HANGİSİ?

Politika faizinin sabit kalması sonrası bankalar arasında ciddi bir rekabet gözleniyor. Mevduat faiz oranlarında en yüksek getiriyi sunan banka yüzde 51 ile ING olurken, onu yüzde 50 ile TEB ve yüzde 49 ile Yapı Kredi izliyor. Yatırımcıların, bankaların sunduğu net kazançları karşılaştırarak karar vermesi büyük önem taşıyor.

*Haberde yer alan bilgiler ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.