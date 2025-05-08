SÖZCÜ’nün Merkez Bankası’nın uğradığı zarar, sattığı altınlar ve yöneticilerine ödediği maaşlarla ilgili haberleri, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sunum yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na damga vurdu. CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Cevdet Akay, SÖZCÜ’de yayımlanan haberleri Başkan Karahan’a gösterip, zarar ve ödenen maaşlarla ilgili açıklama istediler.

Ağbaba, “SÖZCÜ Gazetesi’nin ‘Merkez altın fırsatını kaçırdı’ diye bir manşeti var. Merkez Bankası altının yükseldiğini göre göre niye 15.2 ton altın sattı? Diğer bankalar 30.4 ton altın alırken Merkez Bankası niye sattı? Herkesin gördüğünü Merkez Bankası göremedi mi” diye sordu. Cevdet Akay da Merkez’in kendi altın varlığının neden azaldığının açıklanmasını istedi. Başkan Karaan, bu soruya şu yanıtı verdi:

Fatih Karahan

SWAPLARDAN KAYNAKLANDI

“Altında neden böyle bir azalma var çünkü bizim likidite yönetimi amacıyla daha önce yaptığımız swaplar vardı. Yani bize ait olmayan ama bizde duran karşılığında TL verdiğimiz işlemleri geçen sene biz kapattık. Bu nedenle, emanet tuttuğumuz altın 65 ton azaldı. Sahipliğimizdekini 50 ton artırırken, swapları 65 ton kapattığımız için 15 ton azalmış gibi gözüküyor ama aslında, sahipliğimizdeki altın şu anda 508.9 ton ve geçen seneye göre 50 ton artmış durumda.”

Çalışanların kişi başına maaşının da 202 bin lira olduğunu belirten Akay ise “Üst düzey yöneticilerin maliyeti ne kadar? Buradaki reel artış 73 ama yüzde 31 esasında enflasyondan arındırılmış haliyle. Ücret ve maaşlar da 9 milyar 468 milyon, yüzde 109 artmış. Merkez Bankası tasarruf tedbirlerine tam riayet ediyor mu’ diye sordu. Başkan Karahan bu soruları yanıtsız bıraktı.

Erhan Usta

‘Rezerv yeterliliği tam değil’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olaylarıyla birlikte rezervleri eriyen Merkez Bankası’na ‘yeni turp’ uyarısı geldi. TBMM’de sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, “Heybeden bir turp daha çıkarsa siz buna hazır mısınız” diye sordu. Başkan Karahan bu soruya, “Kısa vadeli borç oranına baktığımızda rezerv seviyesi yeterli seviyede değil. İthalata göre baktığımızda yeterli seviyede. Ama kendi değerlendirmemiz, açıkçası, rezerv yeterliliğinin tam olarak olmadığı yönünde. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde piyasa koşulları elverdiğince rezerv biriktirmemiz gerektiğini düşünüyoruz” cevabını verdi.

2 YILDA 100 MİLYON MAAŞ ÖDENDİ

CHP Milletvekili Cevdet Akay, SÖZCÜ’nün haberini göstererek Merkez Bankası yönetimine Cumhurbaşkanı yetkisiyle yüzde 73 zam yapıldığını ve bu kişilere iki yılda 100 milyon lira maaş ödendiğini söyledi.