Merkez Bankası’nın (TCMB) milyarlarca dolarlık altın satışı, Türkiye’den çıkan yabancı yatırımların faiz kazancını ödemek için kullanıldı. Bu değerlendirmeyi yapan ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in Türkiye Ekonomisti Selva Baziki, TCMB’nin altın satışlarının nedeninin enerji ithalatı veya savunma harcamalarını finanse etmek için olmadığını, sıcak para çıkışını dengelemeyi amaçladığını yazdı.

TCMB, Dünya Altın Konseyi verisine göre yılın ilk yarısında en çok altın satan merkez bankası oldu. TCMB’nin net altın satışı 83.1 tona ulaşırken ikinci sıradaki Rusya’nın merkez bankası 43.5 ton altın sattı. Diğer ülkelerin merkez bankaları ise yavaşlayan bir hızla da olsa altın almaya devam etti. Bloomberg ise bu verilerden hareketle ABD-İran savaşından sonra altının düşmesinin nedeninin merkez bankalarının satışları olup olmadığını inceledi.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ FAİZ

Selva Baziki, Bloomberg’deki haberinde “Altındaki düşüşün nedeni olarak gelişen ülke merkez bankalarının rezerv satışı gösterildi. Ancak veriler bunu desteklemiyor. Bir istisna hariç: Türkiye. Mart ayında TCMB’nin altın rezervlerinden satış yaptığı görülüyor. Ancak amaç artan enerji ithalatı ya da savunma harcamalarını finanse etmek değildi. Satışlar, hızlanan sıcak para çıkışlarını dengelemeye yönelikti” ifadesini kullandı. Baziki, altının 5 bin 500 dolardan 4 bin dolara kadar inmesi için “Savaş enflasyon beklentilerini ve bütçe açıklarını artırdı, faiz indirimlerini öteledi. Yükselen tahvil getirileri altını gölgede bıraktı” yorumunu yaptı.

Barış umuduyla altın yükseldi

ALTIN fiyatları dün 3 Şubat’tan bu yana en büyük günlük yükselişine imza atarak 4 bin 200 doları aştı. Katar’ın ara buluculuğunda ABD ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik geçici anlaşma imzalayabileceğine yönelik haberler, altın fiyatlarındaki yükselişi sağladı. Ons altın haberden sonra yüzde 4’lük yükselişle gün içerisinde 4 bin 242 dolara kadar yükseldi. Gram altın da benzer artışla 6 bin 479 liraya çıktı. Kapalıçarşı’da da altının satış fiyatı ortalama 6 bin 470 liraya ulaştı.