Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası ve Türk Lirası yönetimine ilişkin aldığı iki yeni kararı açıkladı. Hem bankaların Merkez Bankası'ndan aldığı kaynağı hem de Türk Lirası mevduatları ilgilendiren bu adımların piyasalara ve vatandaşa nasıl yansıyacağı netleşti.

BANKALARA HAFTALIK TL MUSLUĞU GEÇİCİ OLARAK KISILDI

Merkez Bankası'nın duyurusuna göre, piyasaya para sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılan bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildi. Bu karar, Merkez Bankası'nın bu yöntemle bankalara verdiği Türk Lirası kaynağını geçici süreyle durdurduğu anlamına geliyor. Türk Lirası musluğunun kısılması şeklinde yorumlanabilecek bu adımla birlikte bankalar, ihtiyaç duydukları TL kaynağını başka kanallardan bulmak zorunda kalabilecek.

BANKALARIN TL'Yİ KORUMASI TEŞVİK EDİLİYOR

TCMB'nin ikinci kararında ise bankaların topladıkları TL mevduatlara karşılık Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları paralar için ödenen faiz veya telafi oranında artışa gidildi. Daha önce yüzde 86 olarak uygulanan bu oran yüzde 90'a yükseltildi. Finansal istikrarı desteklemek için atılan bu adımla bankalar, Merkez Bankası'nda tuttukları Türk Lirası karşılıklar için daha yüksek ödeme alacak. Böylece bankaların ellerindeki TL kaynakları korumaları ve vatandaşın TL mevduatını desteklemeleri teşvik edilecek.

MEVDUAT FAİZİ NE KADAR YÜKSELİR?

Alınan kararlar doğrudan kredi faizlerinde veya vatandaşın bankadaki mevduat faizlerinde bir değişiklik yapıldığı anlamına gelmese de dolaylı yansımaları dikkat çekiyor. Güncel olarak yüzde 34-37 arasına sıkışmış durumda olan mevduat faizlerinin, yatırılacak paranın miktarına göre oran sunan bankalar tarafından yeniden yüzde 39-40 bandına yükseltilebileceği belirtiliyor.

Merkez Bankası'nın geçici olarak ara verdiği bir hafta vadeli repo ihaleleri nedeniyle yaşanabilecek kısa süreli faiz artışından mudilerin pozitif etkilenebileceği ifade ediliyor.