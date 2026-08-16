Merkez Bankası, vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili iktidara kritik uyarılarda bulundu. Daha önce zamların hedeflenen enflasyona göre yapılmasını tavsiye eden Merkez Bankası, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yeni zamlara yol açacak sübvansiyon indirimlerden de kaçınılmasını istedi.

Asgari ücret, emekli aylıkları ile memur ve kamu işçisine yapılacak maaş zamlarını yakın takibe aldıklarını belirten Merkez, ‘enflasyonla uyumlu zam’ talebini sürdürdü.

SÜBVANSİYON AZALTILACAK

Maaşlara enflasyon hedefiyle uyumlu zam yapması için iktidara sürekli çağrı yapan Merkez Bankası şimdi de asgari ücret ile kamu çalışanlarının ücret artışlarını yakın takibe aldığını açıkladı. Merkez bu açıklamasıyla, memur, emekli ve kamu işçisine yapılacak zamlarda enflasyonun dikkate alınması yönündeki uyarılarını ‘üstü örtülü’ bir ifadeyle tekrarlamış oldu. Merkez Bankası, enflasyonu olumsuz etkileyecek riskleri sıraladığı Enflasyon Raporu’nda, “Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında uygulanan sübvansiyonların azaltılması dezenflasyon sürecini yavaşlatabilecek” uyarısı yaptı. İktidar, elektrikte 5 bin kilovatsaate kadar uygulanan sübvansiyonu 2026 yılında 4 bine düşürmüş, bu nedenle milyonlarca vatandaşın elektrik faturası artmıştı.

İktidarın 2027 yılında elektrikteki sübvansiyonu 3 bin kilovatsaat civarına indirmeyi, doğalgazdaki sübvansiyona da kademe getirmeyi planladığı belirtiliyordu. Merkez Bankası’nın bu uyarıyla, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında büyük artışa neden olacak bu politika değişikliklerini yakından takip ettiği ve şimdiden uyarıda bulunma yoluna gittiği belirtiliyor.

Maliye enflasyonla mücadeleye yeterince destek olmuyor

Merkez Bankası, bütçedeki savurganlıklardan duyduğu rahatsızlığı teknik ifadelerle gündeme getirdiği raporda enflasyonla mücadelede yalnız kaldığı mesajı da verdi. Raporda, “Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümünün zayıflaması enflasyon ve iç talepteki dengelenme süreci üzerinde risk oluşturabilecektir” denildi. Merkez Bankası bu konuda özellikle vergi zamları, kamu harcamaları, eşel mobil uygulamaları, kamunun yaptığı borçlanmalar, bütçe açıkları ve maaşlara yapılan zamları yakından takip ettiğini bildirdi.