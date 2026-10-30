Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ekim sabahı adliyeye sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap soruşturması kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 27 Ekim'de operasyon düzenledi.

Operasyonda Şeniz Doğan ve kendisi gibi avukat olan eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, bazı belediye çalışanları ve inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı. Belediye binasında, Başkan Doğan'ın evinde ve diğer şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı, delillere el konuldu. Şüpheliler, sağlık raporlarının alınmasının ardından emniyete götürüldü.

10 ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat firması yetkilisi 7 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Belediye başkan yardımcısı ve belediye müdürlerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ise 28 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Bu şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.