Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
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