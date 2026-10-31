Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

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