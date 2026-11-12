Denizli’de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini Yeni Parti’nin adayı Osman Bartal kazandı.

Birinci Başkanvekili Fatma Atıcı’nın başkanlık ettiği belediye meclisi oturumunda, Yeni Parti Osman Bartal’ı, AKP ise Yavuz Aki’yi aday gösterdi. İlk iki turda adaylar yeterli oy sayısına ulaşamayınca üçüncü tur oylamaya geçildi. Bu turda Bartal 22 oyla başkanvekili seçildi. Aki ise 14 oy aldı.

SORUŞTURMADA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 27 Ekim’de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenledi.

Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve avukat eşi Mehmet Ali Doğan’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, bazı belediye çalışanları ve inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Belediye binasında, Doğan’ın evinde ve diğer şüphelilerin adreslerinde arama yapılarak delillere el konuldu.

Şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.