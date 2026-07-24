Astrolojiye göre Merkür'ün Aslan burcuna geçişi, iletişimden yaratıcılığa, düşünce yapısından kendini ifade etme biçimine kadar birçok alanda etkiler yaratabilir. Astrologlar, bu sürecin özellikle üç burç için daha belirgin hissedileceğini ifade ediyor.

Merkür'ün Aslan enerjisiyle birlikte insanların fikirlerini daha cesur şekilde dile getirebileceği, dikkat çekme isteğinin artabileceği ve liderlik yönlerinin ön plana çıkabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, aşırı özgüven, gereksiz tartışmalar ve yanlış anlaşılmalar gibi risklere karşı da temkinli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Astrolojide Merkür iletişim, öğrenme, düşünme, bilgi paylaşımı ve zihinsel faaliyetlerle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle söz konusu dönem, yaratıcı çalışmalar, yeni projeler ve sosyal çevreyi genişletmek için uygun görülüyor. Uzmanlar ise inatçılıktan ve her konuda haklı çıkma çabasından kaçınılmasının faydalı olacağını belirtiyor.

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç burçları için bu süreç, iletişim trafiğinin hızlanabileceği ve yaratıcılığın artabileceği bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Astrologlar, yeni insanlarla tanışmanın, iş bağlantıları kurmanın ve kendini daha görünür hale getirmenin avantaj sağlayabileceğini ifade ediyor. Öte yandan yoğun bilgi akışı, dağınık düşünceler ve iletişim kaynaklı yanlış anlamalar yaşanabileceği de belirtiliyor. Bu nedenle planlı hareket etmek ve dinlenmeye zaman ayırmak öneriliyor.

ASLAN (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Merkür'ün Aslan burcundaki hareketinden en fazla etkileneceği düşünülen burçlardan biri Aslan.

Bu dönemde yaratıcılığın güçlenebileceği, yeni projelerin gündeme gelebileceği ve kişisel yeteneklerin daha rahat ortaya konabileceği ifade ediliyor. Ancak aynı anda çok fazla sorumluluk üstlenmenin yorgunluğa ve anlaşmazlıklara yol açabileceği belirtilirken, duyguları dengede tutmanın önemine dikkat çekiliyor.

BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başak burçları açısından bu süreç, iletişim becerilerinin güçlenebileceği ve sosyal çevrenin genişleyebileceği bir dönem olarak yorumlanıyor.

Astrologlara göre müzakereler, ekip çalışmaları ve yeni iş birlikleri için uygun fırsatlar doğabilir. Ancak yoğun tempo nedeniyle zaman zaman karmaşa hissi yaşanabileceği de belirtiliyor. Bu nedenle planlı hareket edilmesi, dinlenmenin ihmal edilmemesi ve gereğinden fazla sorumluluk alınmaması tavsiye ediliyor.