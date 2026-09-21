30 Eylül - 6 Aralık 2026 tarihleri ​​arasında Merkür Akrep burcuna geçiyor. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi, astrolojik açıdan iletişim ve düşünce dünyasında önemli değişimlerin yaşanacağı bir dönem olarak değerlendiriliyor. Astrologlara göre bu süreçte yüzeysel konuşmaların yerini derin sorgulamalar, gizli konular ve gerçekleri açığa çıkarma isteği alacak.

MERKÜR'ÜN AKREP YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Astrolojide Merkür, iletişim, düşünce, bilgi alışverişi ve zihinsel süreçlerle ilişkilendiriliyor. Yunan mitolojisinde tanrı Hermes, yaşayanların dünyası ile yeraltı dünyası arasında geçiş yapabilen tek Olimpos tanrısı olarak biliniyor.

Astrologlara göre Merkür'ün Akrep burcundaki seyri, bu sembolik anlamı daha da güçlendiriyor. Terazi burcunda uzlaşma ve uyum arayışını temsil eden Merkür, Akrep'te olayların perde arkasını araştıran bir dedektif gibi hareket ediyor. Bu dönemde kişiler, duydukları cevaplarla yetinmek yerine konuların asıl nedenlerini anlamaya yönelebilir. Gizli kalan düşünceler, bastırılmış duygular ve konuşulmayan meseleler daha fazla gündeme gelebilir.

BU 6 BURÇ DAHA FAZLA ETKİ HİSSEDEBİLİR

Merkür'ün Akrep burcundaki hareketinin tüm burçlarda aynı şekilde hissedilmeyeceği belirtiliyor. Astrolojik açı değerlendirmelerine göre Akrep, Yengeç, Balık, Boğa, Aslan ve Kova burçları bu süreçte daha belirgin etkiler yaşayabilir.

Akrep

Merkür'ün kendi burcuna geçmesiyle Akrep burçlarının sezgilerinin ve analiz yeteneklerinin güçlenebileceği ifade ediliyor. Bu dönemde söylenen sözlerin daha fazla önem taşıyacağı öne sürülüyor.

Bununla birlikte, her düşünceyi doğrudan dile getirmek yerine doğru zamanı beklemek önem kazanabilir. Açık sözlülüğün kırıcı bir tavra dönüşmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Yengeç ve Balık

Su grubundaki Yengeç ve Balık burçları için bu geçişin iletişim açısından daha rahat ilerleyebileceği belirtiliyor.

Sevdikleriyle duygularını paylaşmakta zorlanan kişiler, bu dönemde kendilerini daha kolay ifade edebilir. Uzun süredir konuşulamayan meseleleri gündeme getirmek ve samimi sohbetler yapmak ön plana çıkabilir.

Boğa

Akrep'in karşıt burcu olan Boğa için bu dönemin özellikle ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden hissedilebileceği aktarılıyor.

Kıskançlık, kontrol, ortak para ve güven gibi konular gündeme gelebilir. Eşler, yakınlar veya iş ortaklarıyla yapılan görüşmelerde gerilim yaşanabileceği belirtiliyor.

Boğa burçlarının, karşı tarafın konuların derinliklerine inme isteğini kişisel bir saldırı olarak değerlendirmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Aslan ve Kova

Akrep burcuyla kare açı oluşturan Aslan ve Kova burçları için iletişim ve resmî işlemlerde daha dikkatli olunması gerektiği öne sürülüyor.

Belge imzalama süreçlerinde gecikmeler, yazışmalarda yanlış anlaşılmalar ve daha önce görüşülmüş konuların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca sert ifadelerin tartışmaları büyütme riski taşıdığı belirtiliyor. Bu nedenle resmî evraklarda ayrıntılı kontrol yapılması ve iletişimde daha sakin bir tutum benimsenmesi öneriliyor.