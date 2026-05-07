Bu hafta iki dev kozmik olay yaşanıyor. İlki 14 Mayıs'ta Güneş ve Merkür'ün Boğa burcunda kavuşması (Merkür Cazimi). Bu olay, iletişimde yepyeni ve temiz bir döngü başlatıyor. Ardından 16 Mayıs'ta Mars ve Chiron kavuşumuyla, ilişkilerdeki eski yaralar şifa bulmaya başlayacak.

1. Akrep: Beklenmedik tekliflere hazır olun

Akrep burçları için bu hafta "yüzleşme ve uyanış" haftası. Güneş ve Merkür'ün kavuşumu, partnerinizle aranızda çok önemli bir gerçeği gün yüzüne çıkarabilir.

İlişkiniz varsa, partnerinizle gelecek planlarınızın aynı olup olmadığını konuşmanın tam vakti. Bu hafta yapacağınız konuşmalar, ilişkinin temelini sağlamlaştıracak.

Yalnızsanız, Merkür Cazimi size sürpriz bir mesaj veya teklif getirebilir. Hiç tarzınız olmayan birine şans vermeye ve konfor alanınızdan çıkmaya ne dersiniz?

2. Yay: Özgürlük korkusunu aşıyorsunuz

Çarşamba günü Koç burcuna geçen Vesta asteroiti, Yay burçlarının romantik ateşini yeniden yakıyor. Özellikle ciddi birliktelik yaşayanlar için "bağlılık" korkuları tarih oluyor.

"Özgürlüğümü mü kaybederim?" sorusu yerini "Hayatımın aşkına nasıl odaklanırım?" sorusuna bırakıyor. Artık sıradan flörtler değil, gerçek ve derin bir bağlılık arıyorsunuz.

Bu hafta sadece konuşmayacak, aşkınızı eylemlerinizle de kanıtlayacaksınız. Bu enerji, ilişkinizi tamamen dönüştürecek güçte.

Hafta sonu Boğa burcunda yükselecek Yeni Ay, sevgi ve neşe dolu yeni fırsatlar sunuyor. İstediğiniz o büyük aşk mümkün, ancak onu seçmeye ve hak ettiğinize inanmaya istekli olmalısınız.