Merkür retrosunun etkisiyle 4 burç için duygusal açıdan hareketli ve zorlu bir dönem başlayabilir. Astrolojik yorumlara göre geçmişten gelen sırlar açığa çıkabilir, eski kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir ve uzun süredir çözülemeyen sorunlar gün yüzüne çıkabilir.

Kasım ortasına kadar süreceği öne sürülen bu dönemde özellikle Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçlarının daha dikkatli olması öneriliyor.

AKREP, BOĞA, ASLAN VE KOVA BURÇLARINI NELER BEKLİYOR?

Astrolojide Merkür; iletişim, düşünce biçimi ve günlük planlamayla ilişkilendiriliyor. Merkür'ün Akrep burcundaki geri hareketinin ise duygusal konuları, kişiler arasındaki güveni ve geçmişten kalan meseleleri ön plana çıkaracağı düşünülüyor.

Astrolojik tahminlere göre önümüzdeki haftalarda uzun süredir gizli kalan konular açığa çıkabilir. Bastırılmış duygular yeniden ortaya çıkarken geçmişte çözüme kavuşmayan anlaşmazlıklar da tekrar gündeme gelebilir. Özellikle ikili ilişkiler, duygusal yakınlık ve ortak maddi konuların dikkat gerektirebileceği belirtiliyor.

KONUŞURKEN KELİMELERİNİZİ DİKKATLİ SEÇİN

Merkür retrosu döneminde geçmişte yaşanan kırgınlıkları giderme, eski tanıdıklarla yeniden iletişim kurma ve ertelenen konuşmaları yapma isteği artabilir.

Ancak düşünmeden söylenen sözler ve ani tepkiler, ilişkilerde yeni sorunlara yol açabilir. Bu nedenle özellikle duygusal gerilimin yükseldiği anlarda sakin kalmak ve karşı tarafı dinlemek önem taşıyor. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak isteyenlerin aceleci davranmaması öneriliyor.

ÖNEMLİ KARARLAR ALIRKEN TEMKİNLİ DAVRANIN

Astrologlar, Merkür retrosunu iletişim aksaklıkları, plan değişiklikleri, geciken kararlar ve teknik sorunlarla ilişkilendiriyor. Sözleşmelerde veya maddi anlaşmalarda yaşanabilecek pürüzlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.

Bu dönemde özellikle para ve ilişkilerle ilgili kararları aceleye getirmemek, anlaşmaların ayrıntılarını dikkatle incelemek ve önemli konuşmalarda yanlış anlaşılmaları önlemek faydalı olabilir.