rep burcunda gerçekleşen Merkür retrosu sona erdi. Astrologlara göre bu gelişme, özellikle 4 burç için rahatlatıcı bir dönemin başlangıcı olacak.

Son haftalarda yaşanan belirsizliklerin giderek ortadan kalkması, karmaşık meselelerin çözüme kavuşması ve yeni fırsatların ortaya çıkması bekleniyor.

AKREP, ASLAN, KOVA VE BOĞA

Merkür retrosu boyunca yanlış anlaşılmalar, iletişim sorunları, gecikmeler ve geçmişten gelen meseleler ön plana çıktı.

Yarım kalan konuşmalar yeniden gündeme gelirken eski kırgınlıklar ve çözüldüğü düşünülen sorunlar tekrar ortaya çıktı. Özellikle ikili ilişkilerde yaşanan belirsizlikler ve işlerin bir türlü yoluna girmemesi birçok kişi için yorucu bir sürece dönüştü.

Merkür'ün yeniden ileri hareket etmeye başlamasıyla birlikte bu karmaşanın yavaş yavaş dağılması bekleniyor. Askıda kalan işler yeniden ilerleme kaydederken yarım kalan konuşmaların tamamlanması ve sorunlu ilişkilerde yeni bir sayfa açılması mümkün olabilir.

Astroloji yorumlarına göre bu değişimin etkileri özellikle son haftalarda belge işlemleri, mali konular, iş görüşmeleri ve iletişim alanlarında aksaklık yaşayan kişiler tarafından daha belirgin hissedilecek. Akrep burcundaki Merkür'ün geri hareketini tamamlamasıyla gizli kalmış konuların açığa çıkması, daha dürüst konuşmalar yapılması ve ertelenen meselelerin açıklığa kavuşması bekleniyor.

Ancak astrologlar, bu olumlu gelişmelerin bir anda yaşanmayacağına dikkat çekiyor. Sürecin kademeli olarak ilerleyeceği belirtilirken önemli kararlar almadan önce gelişmeleri bir süre daha gözlemlemek öneriliyor.