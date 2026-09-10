Astrologlara göre Merkür’ün Terazi burcundaki etkisi, tüm burçlar açısından iletişim, düşünce ve karar alma süreçlerinde daha dengeli bir dönemi beraberinde getiriyor. Bu süreçte sert çıkışlar ve eleştirel yaklaşımlar yerine sakin konuşma, karşı tarafı dinleme ve ortak bir noktada buluşma isteği güçlenebilir.

Merkür astrolojide iletişim, konuşma, anlaşmalar, ticaret ve zihinsel faaliyetlerle ilişkilendiriliyor. Terazi etkisiyle birlikte bu alanlarda daha diplomatik ve ölçülü bir yaklaşımın öne çıkacağı belirtiliyor.

ELEŞTİRİ YERİNE UZLAŞI ÖNE ÇIKIYOR

Astrologlara göre Merkür’ün önceki konumunda ayrıntıları incelemek, hataları fark etmek ve kusurlara odaklanmak daha belirginken yeni süreçte bakış açısı değişiyor. Artık tek tek ayrıntılardan çok, bütünün nasıl daha uyumlu hale getirilebileceği önem kazanıyor.

Bu nedenle anlaşmazlıklarda karşı tarafın hatasını bulmaya çalışmak yerine, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm arayışı öne çıkabilir. Çözümsüz görünen bazı konularda uzlaşma ihtimalinin artabileceği ifade ediliyor.

KELİMELER DAHA DİKKATLİ SEÇİLECEK

Bu dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de iletişim dili olacak. Astrologlara göre insanlar düşüncelerini aktarırken kelimelerini daha özenli seçebilir, konuşmalarında kırıcı ifadelerden kaçınmaya ve karşılıklı anlayışı korumaya daha fazla önem verebilir.

Yazılı iletişim, görüşmeler, anlaşmalar ve müzakerelerde de üslubun içeriğin kendisi kadar önem kazanabileceği belirtiliyor.

KARARLAR TEK BAŞINA ALINMAYABİLİR

Merkür’ün bu etkisiyle birlikte karar alma süreçlerinde farklı görüşlere başvurma eğiliminin de artması bekleniyor. İnsanlar bir konuda seçim yapmadan önce karşı tarafın düşüncesini dinlemeye, seçenekleri değerlendirmeye ve ortak bir karar oluşturmaya daha fazla yönelebilir.

Bu gökyüzü etkisinin yalnızca tek bir burçla sınırlı olmadığı, tüm burçların kendi doğum haritalarına göre farklı alanlarda etkilenebileceği aktarılıyor.

10 Eylül 2026 tarihinde saat 19:21'de (GMT+3), Merkür, pratik ve detay odaklı Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçecek ve 30 Eylül'e kadar orada kalacak.