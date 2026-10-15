Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Halep Bulvarı'ndaki mermer atölyesinde, mermerlerin bulunduğu stant Hüseyin Gezer ile Suriye uyruklu Yusuf Hacşehelanmed'in üzerine düştü.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hacşehelanmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gezer, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Hacşehelanmed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.