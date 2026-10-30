Uluslararası yatırım bankası Merrill Lynch, yatırım fonlarında yaşanan olumsuzluklarla ilgili olarak 16 Eylül öncesinde borsada açığa satış yoluyla 8 milyar lira kâr elde edildiği iddiasını reddetti. Banka, söz konusu işlemlerden elde edilen kârın milyonlar seviyesinde olduğunu açıkladı.

İşlemleri yapanların Türk vatandaşları olduğu iddiasına da yanıt veren banka, Türkiye hisse senedi piyasalarındaki işlemlerinin Türk bireysel müşteriler adına değil, yalnızca uluslararası kurumsal müşteriler adına gerçekleştirildiğini bildirdi.

Merrill Lynch açıklamasında, "Son dönemde bazı yayın organlarında MLI’ın Borsa İstanbul hisse senedi piyasalarındaki işlemlerine ilişkin yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine ve yürürlükteki diğer mevzuata uyum konusunda azami özen gösterdiğini belirtti.

SPK: POZİSYONLARIN TAMAMEN KAPATILDIĞI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

SPK da daha önce yaptığı açıklamada, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarında fahiş kazançlar elde ettiği, bazılarının yüksek kârların ardından piyasadan çıktığı, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattığı ve portföylerindeki belirli sermaye piyasası araçlarını bütünüyle elden çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Kurul, düzenleme süreçlerinin ilgili paydaşların görüşleri alınarak şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirtmişti. Taslak ve nihai düzenlemelerin, bilgiye erişim bakımından yerli ve yabancı yatırımcılar arasında ayrım gözetilmeden eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmişti.

BAKANLIKTAN ŞİMŞEK'E İLİŞKİN İDDİALARA YANIT

Hazine ve Maliye Bakanlığı da Bakan Mehmet Şimşek'in geçmişte görev yaptığı ABD merkezli Merrill Lynch üzerinden gündeme getirilen iddialara yanıt vermişti.

Bakanlık açıklamasında, "Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez" denilmişti. Bakanlık, söz konusu yayın ve ithamlara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını bildirmişti.