MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

SANIK İZZO ALKARRUM, Hamud ve Velide oğlu, 01/01/1994 İDLİP doğumlu, Kimlik No: 99302195064 Mahkememizin 11/06/2026 tarih, 2018/305 Esas, 2026/426 Karar sayılı ilamı ile Hayasızca Hareketlerde Bulunma suçundan düşme kararı verilen sanık hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde kararı istinaf edebileceği, istinaf etmediği takdirde kararın kesinleştirileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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