MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2023/988 Esas

DAVALI : HARUN YÜREK,İbrahim ve Ayşe'den olma, Bekiralanı, Toroslar, Mersin nüfusuna kayıtlı,

Davacı Mersin DMR Tur. Taş. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından davalı Harun Yürek aleyhine açılan menfi tespit davasında davalının adresine ulaşılamamıştır.

Davacı tarafça yemin eda ettirilmesi talebi Mahkememizce kabul edilmiş olup, "dava konusu çeklerin teminat olarak verilmediğine" dair yemin eda etmenize ilişkin HMK 228/2.maddesi gereği yemin için tayin olunan 29/04/2026 günü saat 10:03'de mahkememiz duruşma salonuna bizzat gelmediğiniz veya gelip de yemini iade etmediğiniz yahut yemini eda etmekten kaçındığınız takdirde, yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

