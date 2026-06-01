MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C.

MERSİN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/21 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR KAMER SEHER YÜCEL - ECEVİT CADDESİ YERLİ APARTMANI NO:50/C GİRNE KIBRIS Satışı istenilen Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Akbelen Mevkii, 1198 Ada, 1 Parselde kayıtlı 10.356,00 m² yüzölçümlü “GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ” nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre (80/9810) arsa paylı “MESKEN” nitelikli (M) Blok Zemin kat (2) numaralı taşınmazda hissedar olan Mehmet kızı, Kamer Seher Yücel'e gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de araştırmalara rağmen bulunamamış olduğundan, 15/09/2025 tarihli kıymet takdirine göre alınan bilirkişi raporuna göre taşınmaz değeri 1.572.750,00 TL olarak belirlenmiş olup, iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını 7 gün yasal süreye ilaveten 15 gün toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 15/09/2025 tarihli kıymet takdir raporunun hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.12/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02494002