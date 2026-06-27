MERSİN 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

MERSİN

5.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/45

KARAR NO: 2026/163

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 12.03.2026 gün ve 2026/45 Esas, 2026/163 karar sayılı ilam ile sanık Yılmaz Baydar hakkında “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ”suçundan Mahkememizin 02.07.2020 tarih ve 2020/60 Esas, 2020/166 Karar sayılı hükmünün açıklanması ile, eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 109/1 109/3-f, 62, 53/1-2-3, maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis ile kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verildiği, Sanık müdafii Av.Umut Altıntaş sanığın beraatine karar verilmesi talebinde bulunduğu, Murat ve Hadice oğlu, 20.05.1994 Mersin doğumlu sanık Yılmaz Baydar , tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,

Açıklanan nedenlerle;

-7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Gazetede, İnternet Haber Sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanen tebliğine,

-İlan tarihinden itibaren işlemek üzere bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

-Tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

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