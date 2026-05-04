MERSİN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

MERSİN

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/168 Esas

Konu : ilan yazısı

İLAN

Davacı R.G tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacının kardeşi olan Mehmet Güner'in 07/12/1998 tarihinde 73 DN 805 plakalı kamyonetin Silifke İlçesi Göksu Nehrine uçması şeklinde meydana gelen trafik kazası sonrasında kendisine ulaşılamadığı cesedinin de bulunamadığından işbu ilanın ilan tarihinden itibaren gaipliği istenen Mehmet GÜNER'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.14.10.2025İLGİLİ KİŞİ : MEHMET GÜNER - 50200056918 SALİH ve SÜPHİYE oğlu/kızı, 17/05/1980 dogumlu,

