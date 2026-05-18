MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/1072 Esas

DAVALI : MUSTAFA FINDIK -38233419092-TC

Davacı Halil TURUNÇ tarafından aleyhinize açılan Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Kazanlı mah.272 ada 2 parsel sayılı taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/07/2026 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 137, 138, 139.maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

