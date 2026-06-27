MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/200

DAVALI : ELİF AYŞE BOZ (TC: 14069261616)

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16.07.2026 günü saat: 15:50 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 137, 138, 139.maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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