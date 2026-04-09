MERSİN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:

DOSYA : 2023/926 Esas

KARAR: 2025/64 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2025 tarihli kararı ile sanık Zerdaşt Aloso hakkında, TCK' nın 191/1 maddesi gereğince verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin karar, tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen, Ahmad ve Huda oğlu 01/10/1984 Halep doğumlu Zerdaşt Aloso' ya tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 üstü bir gazetede vegenel kategoride yer alan bir İnternet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olduğu, belirtilen süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

