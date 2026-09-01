MERSİN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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MERSİN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/292

Davacı Akbank tarafından davalılar Okan Horuz ve Leyla Keser aleyhine 33 ASN 884 plakalı aracın Okan Horuz'dan Leyla Keser'e devrine ilişkin Mersin 10. Noterliğinin 08.02.2024 tarihli devrine ilişkin tasarrufun iptali talep edilmiş olup, Mahkememizce aldırılan bilirkişi raporunda aracın Okan Horuz tarafından Leyla Keser'e devredildiği 08.02.2024 tarihi itibariyle piyasa rayiç değerinin 1.280.000,00 TL, dava tarihi olan 22/07/2024 tarihi itibariyle piyasa rayiç değerinin 985.000,00 TL olduğu tespit edilmiş olup,Davalı Okan Horuz'un yurt dışı adresine tebligat yapılamadığından;

Bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 2 haftalık yasal süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı itiraz veya beyan dilekçesi sunmanız ve duruşmanın bırakıldığı 11/11/2026 günü saat 09:25'de Mersin 9. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.11/09/2026

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