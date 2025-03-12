Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ve CHP Mezitli İlçe Başkanı Av. Ulaş Yılmaz'ın da ziyaret ederek destek verdiği stant, kadınlar ve erkekler tarafından yoğun ilgi gördü.
Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çiğdem Ataş Erçolak, Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Gülce Dida Çavdar, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Av. Sena Yılmaz, Av. Selen Sedir, Av. Özüm Öz, Av. Buse Taşer, Av. Ezgi Korkut, Av. Miray Çerkez ve merkez üyesi avukatlar, vatandaşlara kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddet ile karşılaşan kadınların ne yapması gerektiği, kimlere ulaşması gerektiği ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin kadınlara vermiş olduğu hukuki destek hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.