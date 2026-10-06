Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 60 kişiden aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

7 kişiye ev hapsi verilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son olarak hakim karşısına çıkarılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında da tutuklama kararı verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 kişi ise gözaltına alındı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında bir ek gözaltı daha yapıldı. Bu kişinin de adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60’a yükseldi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 6, MEZİTLİ BELEDİYESİ’NDE 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkta sorgusu tamamlanan Seçer, Özyiğit ve Tuncer’in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.10 kişi için adli kontrol kararı istendi. Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve aynı belediyeden 5 kişi, mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişiye ise ev hapsi verildi.Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi verildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Son olarak hakim karşısına çıkarılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında da tutuklama kararı verildi.