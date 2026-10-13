Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılması üzerine, Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek amacıyla olağanüstü toplandı. SEÇİME 73 MECLİS ÜYESİ KATILDI Büyükşehir Belediye Meclisi salonda bir araya gelen 73 üyenin katılımıyla sandık başına gitti. Tek adayın yarıştığı seçimin ilk oylama turunda CHP’li aday Gülşah Yıldırım Genç 47 meclis üyesinin oyunu aldı. Oylamada 24 oy boş kalırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı. ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİM TAMAMLANDI Yasal mevzuat gereği yapılan ikinci tur oylamada da tablo değişmedi; CHP’li Gülşah Yıldırım Genç yeniden 47 oy topladı. Sandıktan 24 boş ve 2 geçersiz oy çıktı. Seçimin üçüncü ve son turunda da oy oranını koruyarak 47 oya ulaşan Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Başkan Vekili oldu. NE OLMUŞTU? 1 Ekim’de ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla düzenlenen operasyonda Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı. Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 34 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanının ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırdığını duyurmuştu. Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı, Tuncer’se Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığından da uzaklaştırılmıştı.

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