Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin organize şekilde hareket ederek ülke genelinde internet üzerinden telefonla aradıkları 126 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Adreslerden telefon, sim kart ve para çıktı

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 19 sim kart ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 446 bin 200 lira ile bir miktar uyuşturucu maddeye el konuldu.

12 şüphelinin işlemleri sürüyor

Emniyete götürülen şüphelilerden biri, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.