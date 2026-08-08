Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, K.P.'nin doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği, bu maddeleri Tece Mahallesi’nde 'zula' olarak tabir edilen bir ikamette saklayarak alıcılara satmaya çalıştığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Başsavcılık kararıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 190 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan K.P.'nin üst aramasında ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin liraya el konuldu.

Emniyete götürülen K.P. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği bildirildi