Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda Mersin'de 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtilen ve özellikle gençler açısından bağımlılık riski taşıdığı ifade edilen maddelerin yasa dışı yollarla ülkeye sokulmasının önlenmesi amaçlandı. Yapılan operasyonlarda toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabalin ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere ilişkin işlemler sürerken, olaylarla ilgili soruşturmaların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi. Ticaret Bakanlığı, kaçakçılığın her türüne karşı mücadelenin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin çalışmalarıyla sürdürüleceğini açıkladı.

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