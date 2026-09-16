Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ‘Ailem Güvende’ operasyonu gerçekleştirildi. Müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama ile LGBT derneklerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Mersin’de 33, Ankara, Sakarya ve Antalya’da ise birer şüpheli olmak üzere toplam 36 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28’i tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 LGBT derneğinin kapatılması için gerekli yazışmaların başlatıldığı bildirildi. Ayrıca söz konusu derneklere ait 14 internet sitesi ile 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği belirtildi.